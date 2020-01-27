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Федор Смолов сердечком отреагировал на смерть Коби Брайанта

Известно, что российский футболист всегда восхищался игрой «Черной Мамбы».

Федор Смолов сердечком отреагировал на смерть Коби Брайанта
Смолов почтил память Брайанта/http://globallookpress.com/

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в Instagram отреагировал на смерть легенды американского и мирового баскетбола Коби Брайанта. Футболист разместил фотографию спортсмена, на которой тот в форме своего любимого клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». За эту команду баскетболист выступал на протяжении двадцати сезонов и выиграл пять перстней чемпионов НБА.

Смолов не стал писать каких-то слов в связи с трагедией, которая потрясла многих поклонников спорта. Он просто поставил сердечко в память о великом баскетболисте, игрой которого всегда восхищался.

Баскетболист Коби Брайант находился на борту вертолета, который потерпел авиакатастрофу недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним было еще восемь человек. Все они погибли.

Сначала прошла информация, что вместе с Брайантом на борту находились все его четыре дочери. К счастью, эта информация не подтвердилась. Известно, что вместе с баскетболистом летела только тринадцатилетняя Джанна Мария. Подросток профессионально занималась баскетболом. У нее были неплохие перспективы.

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Федор Смолов сердечком отреагировал на смерть Коби Брайанта
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