НОВОСТИ

«Мамочки мои!»: песня Bad Guy Билли Айлиш стала лучшей на «Грэмми-2020»

На сцену церемонии юная певица вышла вместе с братом Финнисом О’Коннеллом.

«Мамочки мои!»: песня Bad Guy Билли Айлиш стала лучшей на «Грэмми-2020»
Билли Айлиш. Фото Global look press

Песня Bad Guy Билли Айлиш (Billie Eilish) была признана лучшей в 2019 году по мнению академиков премии «Грэмми». Вместе с ней за это звание боролись Lady Gaga и ее композиция Always Remember Us This Way, Tanya Tucker и Bring My Flowers Now, H.E.R. и Hard Place, Taylor Swift и Lover, Lana Del Rey и Norman Fucking Rockwell, Lewis Capaldi и Someone You Loved, Lizzo и Truth Hurts.

«Это правда «Песня года»! Тут даже спорить не с чем. Билли Айлиш – это артист, рожденный в новом тысячелетии, это талантливый брат-продюсер-старший товарищ, это песня, которая захватила умы абсолютно всех», — прокомментировала триумф юной певицы комментатор российской трансляции на Первом канале Яна Чурикова.

«Грэмми-2020». Кадр трансляции Первого канала. Фото
«Грэмми-2020». Кадр трансляции Первого канала

Билли Айлиш вышла на сцену вместе с братом Финнисом О’Коннеллом.

«Мамочки мои! Столько песен, которые заслуживают эту награду! Это моя первая церемония «Грэмми», я вообще не знала, что это когда-нибудь произойдет в моей жизни. Это мой брат Финисс, он же – лучший друг. Я обычно пошучиваю, но здесь все серьезно. Очень большая честь здесь быть. Спасибо моей маме, папе, команде и друзьям», — сказала певица.

Потом она передала микрофон брату, который не ожидал этого и немного смутился. Парень признался, что до сих пор они с Билли пишут музыку в спальне у себя дома. Эти слова очень взволновали многих зрителей, которые закричали от восторга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Грэмми"Билли АйлишГрэммипремия «Грэмми»
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мамочки мои!»: песня Bad Guy Билли Айлиш стала лучшей на «Грэмми-2020»
Интересно?
Поделись с друзьями: