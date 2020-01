«Мамочки мои!»: песня Bad Guy Билли Айлиш стала лучшей на «Грэмми-2020»

Песня Bad Guy Билли Айлиш (Billie Eilish) была признана лучшей в 2019 году по мнению академиков премии «Грэмми». Вместе с ней за это звание боролись Lady Gaga и ее композиция Always Remember Us This Way, Tanya Tucker и Bring My Flowers Now, H.E.R. и Hard Place, Taylor Swift и Lover, Lana Del Rey и Norman Fucking Rockwell, Lewis Capaldi и Someone You Loved, Lizzo и Truth Hurts.

«Это правда «Песня года»! Тут даже спорить не с чем. Билли Айлиш – это артист, рожденный в новом тысячелетии, это талантливый брат-продюсер-старший товарищ, это песня, которая захватила умы абсолютно всех», — прокомментировала триумф юной певицы комментатор российской трансляции на Первом канале Яна Чурикова.

Билли Айлиш вышла на сцену вместе с братом Финнисом О’Коннеллом.

«Мамочки мои! Столько песен, которые заслуживают эту награду! Это моя первая церемония «Грэмми», я вообще не знала, что это когда-нибудь произойдет в моей жизни. Это мой брат Финисс, он же – лучший друг. Я обычно пошучиваю, но здесь все серьезно. Очень большая честь здесь быть. Спасибо моей маме, папе, команде и друзьям», — сказала певица.

Потом она передала микрофон брату, который не ожидал этого и немного смутился. Парень признался, что до сих пор они с Билли пишут музыку в спальне у себя дома. Эти слова очень взволновали многих зрителей, которые закричали от восторга.