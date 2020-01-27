Tyler вышел за «Грэмми» с держателем для бумаг на голове

В номинации «Грэмми-2020» «Лучший рэп-альбом» боролись музыкальные исполнители Dreamville, Meek Mill, 21 Savage, Tyler, YBN Cordae.

больше по теме Премия «Грэмми-2020» стартовала с бодипозитивного балета Lizzo Неподражаемая певица вышла на сцену в облегающем комбинезоне.

Победителем стал Tyler и его альбом IGOR. «Это действительно очень самобытный сборник. На нем вы можете услышать голос старичка Канье Уэста и других очень уважаемых рэп-исполнителей. Серьезная работа», — заметила Яна Чурикова, российская ведущая трансляции «Грэмми».

Выход рэпера на сцену произвел неизгладимое впечатление на многих. Во-первых, в лучших американских традициях, он пришел на церемонию с мамой. А во-вторых, его голову украшал внушительный держатель для бумаг.

«Это моя мамуля! Мам, ну не надо слезы лить! Ты сделала большую работу, воспитывая этого парня. Парни-менеджеры, вы посадили семя, полили его и взрастили, спасибо вам, что верите во все мои безумные идеи. Спасибо родственникам, которые верят в мои дурацкие идеи и терпят мой гиперактивный характер», — трогательно сказал рэпер.

Мама все это время продолжала плакать на сцене. «Успокой мать!» — не выдержала Яна.