Премия «Грэмми-2020» стартовала с бодипозитивного балета Lizzo

«Грэмми-2020» началось с выступления лидера по количеству номинаций – певицы Lizzo. Ее выдвинули сразу в восьми номинациях.

Эпатажная артистка вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне, который демонстрировал все ее выдающиеся прелести. Вместе с Lizzo на сцене появились пышнотелые танцовщицы в балетных пачках. Стоит отметить, что их хореографическое мастерство ничуть не пострадало от дополнительного веса.

Позже Lizzo дали премию «Лучшее вокальное поп-исполнение». Услышав о своем триумфе девушка расплакалась, а затем крайне эмоционально выступила перед публикой, используя ненормативную лексику.

Ранее мы писали о том, что начало церемонии было изменено из-за катастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Вместо юмористической импровизации Алиша Кисс произнесла лирическую речь, в которой призвала всех помолиться за погибших в авиакатастрофе.