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Премия «Грэмми-2020» стартовала с бодипозитивного балета Lizzo

Неподражаемая певица вышла на сцену в облегающем комбинезоне.

Премия «Грэмми-2020» стартовала с бодипозитивного балета Lizzo
Lizzo. Фото Global look press.

«Грэмми-2020» началось с выступления лидера по количеству номинаций – певицы Lizzo. Ее выдвинули сразу в восьми номинациях.

«Грэмми-2020». Кадр из трансляции "Первого канала". Фото
«Грэмми-2020». Кадр из трансляции «Первого канала»

Эпатажная артистка вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне, который демонстрировал все ее выдающиеся прелести. Вместе с Lizzo на сцене появились пышнотелые танцовщицы в балетных пачках. Стоит отметить, что их хореографическое мастерство ничуть не пострадало от дополнительного веса.

Позже Lizzo дали премию «Лучшее вокальное поп-исполнение».  Услышав о своем триумфе девушка расплакалась, а затем крайне эмоционально выступила перед публикой, используя ненормативную лексику.

Ранее мы писали о том, что начало церемонии было изменено из-за катастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Вместо юмористической импровизации Алиша Кисс произнесла лирическую речь, в которой призвала всех помолиться за погибших в авиакатастрофе.

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Премия «Грэмми-2020» стартовала с бодипозитивного балета Lizzo
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