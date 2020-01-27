Премию «Лучшее вокальное поп-исполнение» на «Грэмми» получила Lizzo

Молодая певица Lizzo стала «Лучшим вокальным поп-исполнителем» на премии «Грэмми-2020». Девушка разрыдалась, когда услышала свое имя и некоторое время не могла сказать ни слова.

Заетм все-таки собралась и произнесла речь, используя ненормативную лексику. Российский закадровый комментатор церемонии Яна Чурикова заявила: «Опа! Я не могу это переводить! Это значит, что все круто».

Потом певица вспомнила более-менее литературные слова.

«Вы знаете, у меня не очень простой характер, у меня куча проблем и заскоков, но музыка все лечит. Вы все такие классные! Вы все делаете потрясающую музыку! Я так счастлива от того, что я достигла. Спасибо всем, кто помогает мне двигаться вперед», — сказала она.

В конце певица опять ввернула пару крепких словечек, развеселив Яну Чурикову.

«Да уж, девчонка молодец! Дает работу переводчикам», — отметила Чурикова.

В числе номинантов на премию «Лучший вокальный поп-исполнитель» были также Бейонсе, Билли Айлиш, Ариана Гранде и Тейлор Свифт.