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Премию «Лучшее вокальное поп-исполнение» на «Грэмми» получила Lizzo

Молодая певица расплакалась прямо на сцене.

Премию «Лучшее вокальное поп-исполнение» на «Грэмми» получила Lizzo
Lizzo. Фото Global look press

Молодая певица Lizzo стала «Лучшим вокальным поп-исполнителем» на премии «Грэмми-2020». Девушка разрыдалась, когда услышала свое имя и некоторое время не могла сказать ни слова.

Заетм все-таки собралась и произнесла речь, используя ненормативную лексику. Российский закадровый комментатор церемонии Яна Чурикова заявила: «Опа! Я не могу это переводить! Это значит, что все круто».

Потом певица вспомнила более-менее литературные слова.

«Вы знаете, у меня не очень простой характер, у меня куча проблем и заскоков, но музыка все лечит. Вы все такие классные! Вы все делаете потрясающую музыку! Я так счастлива от того, что я достигла. Спасибо всем, кто помогает мне двигаться вперед», — сказала она.

Lizzo. Стоп-кадр "Грэмми" на "Первом канале". Фото
Lizzo. Стоп-кадр «Грэмми» на Первом канале

В конце певица опять ввернула пару крепких словечек, развеселив Яну Чурикову.

«Да уж, девчонка молодец! Дает работу переводчикам», — отметила Чурикова.

В числе номинантов на премию «Лучший вокальный поп-исполнитель» были также Бейонсе, Билли Айлиш, Ариана Гранде и Тейлор Свифт.

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Премию «Лучшее вокальное поп-исполнение» на «Грэмми» получила Lizzo
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