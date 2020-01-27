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Из-за трагедии с Коби Брайантом церемония премии «Грэмми» началась не по сценарию

Алиша Кисс должна была начать с юмористической импровизации.

Из-за трагедии с Коби Брайантом церемония премии «Грэмми» началась не по сценарию
Статуэтка "Грэмми". Фото "Грэмми".

В Лос-Анджелесе 27 января в 4 утра (по московскому времени) началась 62-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми». Лидируют по количеству номинаций Lizzo, Билли Айлиш, Lil Nas X.

Открыла церемонию Lizzo, которая вышла на сцену в облегающем комбинезоне в сопровождении балета танцовщиц-бодипозитивщиц. Затем вышла на сцену ведущая Алиша Кисс, сама некогда лауреат «Грэмми». Как заметила российская закадровая ведущая мероприятия Яна Чурикова, все началось не по сценарию.

Алиша Кисс. Стоп-кадр церемонии "Грэмми" на "Первом канале". Фото
Алиша Кисс. Стоп-кадр церемонии «Грэмми» на «Первом канале»

Из-за трагедии с 41-летней легендой баскетбола с Коби Брайантом вместо юмористической импровизации Алиша начала церемонию со слов памяти спортсмену.

«Мы стоим с разбитыми сердцами, мы потеряли во время катастрофы Коби Брайанта. Все молитвы зрителей направлены сейчас на людей, которые погибли в этой вертолетной катастрофе. Давайте поделимся нашей поддержкой с семьей Брайнта и не дай Бог такое пережить», — сказала она.

Чуть позже Кисс села за пианино и произнесла лирическую речь о том, что в зале находится очень много разных людей, но их объединяет музыка.

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"Грэмми"Билли АйлишГрэммиКоби Брайантпремия «Грэмми»
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Из-за трагедии с Коби Брайантом церемония премии «Грэмми» началась не по сценарию
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