Из-за трагедии с Коби Брайантом церемония премии «Грэмми» началась не по сценарию

В Лос-Анджелесе 27 января в 4 утра (по московскому времени) началась 62-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми». Лидируют по количеству номинаций Lizzo, Билли Айлиш, Lil Nas X.

больше по теме Билли Айлиш выпустила еще один клип на песню Everything I Wanted Одну из главных ролей исполнил ее брат.

Открыла церемонию Lizzo, которая вышла на сцену в облегающем комбинезоне в сопровождении балета танцовщиц-бодипозитивщиц. Затем вышла на сцену ведущая Алиша Кисс, сама некогда лауреат «Грэмми». Как заметила российская закадровая ведущая мероприятия Яна Чурикова, все началось не по сценарию.

Из-за трагедии с 41-летней легендой баскетбола с Коби Брайантом вместо юмористической импровизации Алиша начала церемонию со слов памяти спортсмену.

«Мы стоим с разбитыми сердцами, мы потеряли во время катастрофы Коби Брайанта. Все молитвы зрителей направлены сейчас на людей, которые погибли в этой вертолетной катастрофе. Давайте поделимся нашей поддержкой с семьей Брайнта и не дай Бог такое пережить», — сказала она.

Чуть позже Кисс села за пианино и произнесла лирическую речь о том, что в зале находится очень много разных людей, но их объединяет музыка.