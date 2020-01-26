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«Мы творчески решаем любые задачи»: Шнуров назвал россиян лидерами в креативности

Скандальный музыкант выступил с речью перед московскими студентами.

«Мы творчески решаем любые задачи»: Шнуров назвал россиян лидерами в креативности
Сергей Шнуров верит в русскую смекалку. Фото: globallookpress.com

26 января на студенческом фестивале предпринимательства в Москве перед учащимися столичных вузов выступил известный музыкант Сергей Шнуров. Звезда прибыл на мероприятие в качестве эксперта и поделился с молодежью секретами своей креативности и нестандартного мышления. Во время своей речи артист назвал Россию лидером в области креативного подхода к решению проблем.

«Мы творчески решаем любые задачи — от открытия бутылки до выплаты налогов», — цитирует шоумена РИА Новости.

Но Шнуров не только шутил и выдавал перлы, он поделился со студентами и достаточно глубокими вещами. Например, что желание быть первым и креативным рождается не из веры в абстрактные идеалы, а из вполне себе приземленных вещей: привлечения внимания к своей персоне и обеспечения собственной безопасности за счет материальных и нематериальных благ. Поэтому 46-летний музыкант посоветовал молодым перед тем, как генерировать идеи и проекты, понять для самих себя, с какой целью они этим занимаются.

Ранее на этом же мероприятии мсье Шнуров рассказал журналистам о своих планах на политическую карьеру.

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креативРоссияроссиянеСергей Шнуровстуденты
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«Мы творчески решаем любые задачи»: Шнуров назвал россиян лидерами в креативности
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