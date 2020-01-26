«Никогда такой чуши не слышала»: Брухунова посмеялась над словами о своем «несчастье»

На личной страничке в Instagram Татьяна Брухунова пожаловалась на критику со стороны хейтеров. По словам помощницы 74-летняя юмориста, ей в соцсети написала одна из подписчиц, в профиле которой значится, что эта женщина позиционирует себя, как «счастливая мамочка и жена». Рассмотрев снимки ассистентки Евгения Вагановича, поклонница пришла в заключению, что Татьяна скрывает за натянутой и фальшивой улыбкой свои истинные переживания. Кроме того, фанатка отнесла Брухунову к несчастным людям. В ответ помощница Петросяна подметила, что не смогла сдержать смех, читая подобную необоснованную глупость.

«Я рассмеялась! Честно. Никогда такой чуши в свой адрес не слышала!» — отметила Татьяна.

Брухунова настаивает на том, что с детства улыбается на всех фотографиях. Кроме того, будучи по природе своей позитивным человеком, она чаще всего пребывает в хорошем расположении духа. По этой причине помощница бывшего мужа Елены Степаненко не видит ничего сверхъестественного в том, чтобы подарить улыбку даже незнакомым людям.