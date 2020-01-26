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«Никогда такой чуши не слышала»: Брухунова посмеялась над словами о своем «несчастье»

Помощница юмориста заявила, что вполне довольна жизнью и не намерена оправдываться перед хейтерами.

«Никогда такой чуши не слышала»: Брухунова посмеялась над словами о своем «несчастье»
Елена Брухунова (Фото: Instagram.com/bruhunova)

На личной страничке в Instagram Татьяна Брухунова пожаловалась на критику со стороны хейтеров. По словам помощницы 74-летняя юмориста, ей в соцсети написала одна из подписчиц, в профиле которой значится, что эта женщина позиционирует себя, как «счастливая мамочка и жена». Рассмотрев снимки ассистентки Евгения Вагановича, поклонница пришла в заключению, что Татьяна скрывает за натянутой и фальшивой улыбкой свои истинные переживания. Кроме того, фанатка отнесла Брухунову к несчастным людям. В ответ помощница Петросяна подметила, что не смогла сдержать смех, читая подобную необоснованную глупость.

«Я рассмеялась! Честно. Никогда такой чуши в свой адрес не слышала!» — отметила Татьяна.

Помощница юмориста Евгения Петросяна - Елена Брухунова
Татьяна Брухунова ответила на критику хейтеров о том, что она скрывает за фальшивой улыбкой свои переживания (Фото: Instagram.com/bruhunova)

Брухунова настаивает на том, что с детства улыбается на всех фотографиях. Кроме того, будучи по природе своей позитивным человеком, она чаще всего пребывает в хорошем расположении духа. По этой причине помощница бывшего мужа Елены Степаненко не видит ничего сверхъестественного в том, чтобы подарить улыбку даже незнакомым людям.

«В связи с чем у меня вопрос ко всем здесь обитающим: я произвожу впечатление несчастного человека? Сразу хочу оговориться, что у меня все отлично и этот вопрос я задаю из чистого любопытства», — отметила помощница Петросяна.

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Тэги:

Евгений ПетросянЕлена Степаненкоестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильТатьяна Брухунова
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«Никогда такой чуши не слышала»: Брухунова посмеялась над словами о своем «несчастье»
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