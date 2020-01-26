«Кто ему с мамой завидует, это их проблемы»: дочь Волочковой высказалась о будущем отчиме

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о своем будущем отчиме и предстоящей свадьбе матери. Как известно, в этом году, скорее всего, танцовщица отправится под венец. Она уже больше года скрывает от общественности своего избранника, некого бизнесмена, который ее чуть младше. Известно, что детей у мужчины нет. При этом не так давно танцовщица сказала, что ей уже сделали официальное предложение.

«Это ее жизнь и ее мужчины. Кто ему с мамой завидует, это их проблемы. Она у меня лучшая мама. Я ее сильно люблю», — сказала дочь Анастасии Волочковой.

При этом она также оценила профессиональные качества родительницы. «Каждый спектакль мама переживает безумно. Я это все вижу. Я это все стараюсь убрать, чтобы она перестала нервничать. Сцена для нее — второй дом. Она здесь в своей тарелке. Она смогла здесь обучиться тому, чему люди учатся годы, чему посвящают жизнь. Залезть на кастрюли на пунктах. Не каждый человек сможет это сделать. Думаю, что это гораздо сложнее, чем ездить как я верхом на лошади. Мне кажется это страшнее», — заметила Ариадна.

Сама Волочкова также гордится дочкой. Она лишь добавила, что свадьба у нее может пройти на Мальдивах, где она любит отдыхать.