«Я вам клянусь! Я никогда не изменял!»: Башаров заявил, что был верен всем женам

По словам актера, он верит, что и ему супруги всегда хранили верность.

Актер Марат Башаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что был верен всем своим женам. Как известно, актёр был трижды женат. Причем две последние жены актриса Екатерина Архарова и его поклонница Елизавета Шевыркова терпели побои Башарова, который не мог себя контролировать, когда выпивал.

«Я никогда не изменял. Мне мои жены ничего не говорили и не рассказывали о своих похождениях. Может мне и изменяли. Но, как видите рогов и прыщей на лбу у меня нет. Надеюсь, что и в будущем никто мне не изменит. Я вам клянусь! Я никогда не изменял!» — заявил Марат Башаров.

Отметим, что Елизавета Шевыркова рассталась с актером около года назад. Они уже развелись. Причем Башаров не снимает обручального кольца и часто уверяет, что продолжает жить с женщиной. Сама Шевыркова после развода занялась выпечкой кексов. Актёр помогает с содержанием их совместного сына Марселя. К примеру, ребенок посещает футбольную секцию. Башаров платит 18 тысяч рублей испанскому тренеру.

Как сказал актер, в новогодние каникулы он выступал на сцене. При этом прямо во время спектакля, где его партнершей была Елена Захарова, актер порой не мог сдержать слез. Сам он говорит, что очень сентиментален по жизни.