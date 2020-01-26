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«Внуков пока не жду»: Александр Домогаров не торопит сына со свадьбой

По словам актера, это дело сына, когда обзаводиться семьей.

«Внуков пока не жду»: Александр Домогаров не торопит сына со свадьбой
Домогаров прекрасно ладит со второй женой/http://globallookpress.com/

Актер Александр Домогаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своем сыне режиссере Александре Домогарове-младшем. Как известно, тридцатилетний наследник пока не думает жениться. «Внуков пока не жду. Это его дело, когда заводить семью», — сказал актер.

Кстати, Александра Домогаров-младший и сам отмечает, что жениться не торопится. При этом он отметил, что его родители, несмотря на расставание, сохранили прекрасные отношения. Сейчас Домогаров-младший сосредоточен на работе. Кстати, в его картине «Пальма» задействован отец.

«Он очень требовательный, но я, конечно, его очень сильно люблю. На съемочной площадке говорил мне исключительно Александр Юрьевич. А я ему всегда отвечал: «Да, Александр Александрович». Только когда мы остались наедине, то переходили на ты, и сын называл меня папой», — отметил актер.

Как сказал Домогаров-отец, Новый год он встретил дома, а потом улетел в Японию, где и снялся в картине сына. Актер уверен, что у Александра Домогарова-младшего все сложится на режиссерском поприще.

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Александр ДомогаровАлександр Домогаров-младшийПрограмма "Ты не поверишь!"япония
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«Внуков пока не жду»: Александр Домогаров не торопит сына со свадьбой
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