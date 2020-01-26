Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Как сообщает «Интерфакс», прихожане сообщили о смерти протоиерея Всеволода Чаплина, настоятеля московского храма святого Феодора Студита, у Никитских ворот. На момент смерти священнослужителю был 51 год.

Напомним, Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Был автором и ведущим программ «Комментарий недели», «Время доверия», «Вечность и время», а также был членом Союза писателей России.

В 2010 году призывал ввести в программу общеобразовательной школы предмет «Основы православной культуры» и заменить им «Основы религиозных культур и светской этики». Также выступал против эволюционной теории Дарвина, называя ее гипотезой, против эвтаназии, абортов и гомосексуальных браков.