НОВОСТИ

«Его ночью стало знобить»: Куделинская рассказала о последних минутах жизни сына Рязановой

Известный актер Данила Перов скончался от оторвавшегося тромба.

«Его ночью стало знобить»: Куделинская рассказала о последних минутах жизни сына Рязановой
Куделинская высказалась о Перове/http://globallookpress.com/

Актриса Марина Куделинская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о последних минутах жизни актера Данилы Перова, единственного сына звезды картины «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Мужчина скончался от оторвавшегося тромба. Ему был всего 51 год.

«Его ночью стало знобить. Он выпил чай с лимоном, но лучше ему не становилось. Он вызвал скорую. Она ехала примерно десять минут, а умер он спустя семь минут после вызова. Спасти его не удалось», — заявила она.

По словам Куделинской, отец актера также скончался в 51 год. Правда, тогда причиной смерти стал сердечный приступ. «В последние дни он репетировал в новом спектакле. Душно там в зале было, все были на нервах. Ну и тромб – вещь непредсказуемая», — заметила актриса.

Как добавила Марина Куделинская, Данила Перов всегда был примерным семьянином. Жил всю жизнь с одной женщиной. При этом на здоровье никогда не жаловался. Но, как она отметила, актер много курил.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Данила ПеровМарина Куделинскаяпрограмма "Звезды сошлись"Раиса Рязанова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Его ночью стало знобить»: Куделинская рассказала о последних минутах жизни сына Рязановой
Интересно?
Поделись с друзьями: