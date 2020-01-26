«Его ночью стало знобить»: Куделинская рассказала о последних минутах жизни сына Рязановой

Актриса Марина Куделинская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о последних минутах жизни актера Данилы Перова, единственного сына звезды картины «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Мужчина скончался от оторвавшегося тромба. Ему был всего 51 год.

«Его ночью стало знобить. Он выпил чай с лимоном, но лучше ему не становилось. Он вызвал скорую. Она ехала примерно десять минут, а умер он спустя семь минут после вызова. Спасти его не удалось», — заявила она.

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По словам Куделинской, отец актера также скончался в 51 год. Правда, тогда причиной смерти стал сердечный приступ. «В последние дни он репетировал в новом спектакле. Душно там в зале было, все были на нервах. Ну и тромб – вещь непредсказуемая», — заметила актриса.

Как добавила Марина Куделинская, Данила Перов всегда был примерным семьянином. Жил всю жизнь с одной женщиной. При этом на здоровье никогда не жаловался. Но, как она отметила, актер много курил.