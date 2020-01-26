«Ей стало нехорошо»: Грачевский рассказал, как узнал о беременности молодой жены

Руководитель журнала «Ералаш» 70-летний Борис Грачевский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как узнал о беременности своей молодой супруги 35-летней Екатерины Белоцерковской. Совсем скоро она подарит ему ребенка. Для Грачевского это будет четвертый ребенок, для его супруги – первый.

«Ей стало нехорошо. Раз нехорошо, два нехорошо. Мы забеспокоились. Потом пошли в больницу, и все узнали. Мы ждали и хотели ребенка. Сейчас с нетерпением ждем рождение хорошего человека», — сказал Борис Грачевский, отказавшись назвать пол будущего наследника.

Как отметил руководитель «Ералаша», он без ума от своей супруги, которую сильно любит. При этом о беременности общественности они сообщили, когда скрывать было уже бесполезно.

«Я просто счастлив, что у нас такие прекрасные отношения с женой. Это самое главное. Она интересуется моим здоровьем. Сейчас вот сразу после программы поеду к ней за город», — сказал Борис Грачевский.