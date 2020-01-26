«Мне сделали предложение»: Анастасия Волочкова готовится к свадьбе

Как отметила танцовщица, в этот раз торжество она оплачивать не намерена.

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что готовится к свадьбе.

«Мне сделали предложение. Это будет серьезный для меня и осознанный шаг. Я сейчас влюблена. В отпуске я меняла виллы и яхты одну за другой. Любимый человек был рядом со мной и во всем меня поддерживал», — отметила балерина.

По словам танцовщицы, она не планировала отмечать день рождения в этом году, однако гости все равно пришли. «Хотела побыть дома с любимым человеком, но у меня так много друзей. Бари Алибасов пришел, Никас Сафронов. Пришлось собраться с ними. Кстати, любимый сделал неожиданный подарок – подарил мне книгу с афоризмами. Это важный для меня человек. Когда стала скрывать его от общественности, все стали еще больше интересоваться, кто он такой», — добавила танцовщица.

При этом звезда сказала, что свадьба у нее обязательно будет в красивую дату. Какую именно – пока секрет. «Свадьбу я не намерена оплачивать из своего кармана. Я надеюсь, что это когда-нибудь торжество произойдет. На первой свадьбе у меня было пять платьев, а сейчас будет семь», — заметила Анастасия Волочкова.