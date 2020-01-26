«Моя любимая»: Эмма Малинина показала редкий кадр с невесткой Ангелиной

На личной страничке в Instagram 57-летняя Эмма Малинина опубликовала редкий снимок с невесткой Ангелиной. Возлюбленная народного артиста России поздравила жену своего старшего сына Антона с днем рождения. Избранница бизнесмена отпраздновала 35-летие в кругу семьи.

«С Днем рождения моя любимая Ангелина!! Будь счастлива…» — обратилась к невестке Эмма.

В беседе с поклонниками Малинина уточнила, что считает возлюбленную старшего сына замечательной девушкой. Вместе с Ангелиной предприниматель подарил маме двух внуков: Платона и Арианну. Примечательно, что Александр Николаевич всегда относится к пасынку, как к собственному ребенку и даже усыновил мальчика, когда тот был еще маленьким.

После того, как Эмма родила двойняшек Фрола и Устинью, Антон сразу стал опекать младшего братика. В то время, как первенец Александра Николаевича — Никита привязался к сестренке. Младшим детям Малининых уже исполнилось девятнадцать лет. Однако несмотря на это, Устинья как и прежде близко общается с братом от первого брака отца с Инной Курочкиной.

В одном из интервью возлюбленная певца призналась, что с легкостью нашла общий язык со свекровью Ангелиной Анатольевной. Сам артист утверждал, что еще в самом начале их романа с будущей супругой, его мама настаивала на том, чтобы он женился на Эмме.