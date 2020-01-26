Пятый муж Лолиты признал, что был женат на даме старше его на 19 лет

Пятый муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что действительно был женат на даме, которая старше его на 19 лет.

«Ее звали Ольга. Мы жили вместе меньше двух лет. Она, к сожалению, сильно болела. Сейчас уже умерла. Каждый брак имеет время своего окончания. Она, кстати, была очень умной женщиной. Я ее до сих пор боготворю. Отношусь с большим уважением к ее семье», — сказал Дмитрий Иванов.

Как считает супруг Лолиты, закона он не нарушал, женившись на женщине, которая годится ему в матери. «Любовь у нас, конечно, была. Я и сейчас поддерживаю связь с ее дочкой, внучку тренирую», — заметил он.

Как признался тренер, он действительно получил российское гражданство, когда женился на Ольге. Брачного договора у них не было, а вот с Лолитой он его заключил, потому что, когда они только начинали встречаться, звезда жаловалась, что предыдущие мужья ее обманывали. При этом он сказал, что готов отказаться от израильского гражданства, в котором его сегодня многие упрекают. «Мне не нужно израильское гражданство. Я могу отказаться от него», — сказал Дмитрий Иванов.