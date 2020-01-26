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«Жорин качает бабки из Лолиты»: Дмитрий Иванов рассказал о целях адвоката

По словам пятого мужа исполнительницы, юрист ведет себя недостойно.

«Жорин качает бабки из Лолиты»: Дмитрий Иванов рассказал о целях адвоката
Иванов считает, что Жорин качает бабки из Лолиты/http://globallookpress.com/

Пятый муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о действиях адвоката Сергея Жорина и его целях. Как он считает, юрист в лице Лолиты, с которой Иванов сейчас разводится, нашел дойную корову.

«Господин адвокат нашел себе удачного клиента. Жорин качает бабки из Лолиты. Я скажу, что никаких судов пока вообще не было. Одно заседание всего прошло. На нем Жорин и заявил о моем якобы фиктивном браке с Лолитой. Он сам был пять раз женат. Он призывает к странным действиям. Кстати, у меня взломали электронную почту. Выкладывают переписки с деловыми партнерами. Называют меня плохими словами», — заявил расстроенный Дмитрий Иванов.

Как добавил супруг Лолиты, никто еще никаких судов не выиграл. «Я скажу, что даже дата бракоразводного процесса не назначена. Жорин действует по двойным стандартам. Хочет превратить бракоразводный процесс в фарс», — сказал тренер по игре в сквош.

Также он признался, что сам был инициатором развода с исполнительницей, с которой прожил в браке почти десять лет. «Потом пришел Жорин и сказал, что суд не может нас развести. Он специально затягивает процесс», — заметил Дмитрий Иванов.

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Дмитрий ИвановЛолитаНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"Сергей Жорин
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«Жорин качает бабки из Лолиты»: Дмитрий Иванов рассказал о целях адвоката
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