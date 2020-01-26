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«Утром так мужа встречаю»: Ковальчук облачилась в алое платье со шлейфом

37-летняя певица в новой импровизированной фотосессии сделала акцент на ноги, сняв обувь.

«Утром так мужа встречаю»: Ковальчук облачилась в алое платье со шлейфом
Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Юлия Ковальчук приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Экс-солистка группы «Блестящие» расположилась на одной из ступенек лестницы, продемонстрировав дизайнерское платье. Певица отдала предпочтение глубокому алому оттенку, выгодно подчеркнув бронзовый загар. Ради модной фотосъемки знаменитость отказалась от туфель. Выбрав платье со шлейфом, артистка сделала акцент на ногах.

«А вы как думали, я каждое утро так мужа встречаю», — не без юмора отметила Юлия, обращаясь к верным почитателям.

Напомним, что певица вместе с шоуменом Алексеем Чумаковым воспитывает двухлетнюю дочку Амелию. Малышка появилась на свет в октябре 2017 года. В одном из интервью Юлии призналась, что их с мужем родители стараются не вмешиваться в воспитание внучки. Ковальчук благодарна близким за то, что они не докучают ей советами по материнству, давая ей шанс самостоятельно разобраться с тем, как нужно растит дочь.

Кроме того, певица подметила, что как творческой личности ее избранник нуждается в свободном времени, которое он может посвятить новым проектам и сочинительству. Юлия старается не донимать возлюбленного скандалами на почве ревности, считая, что подобная тактика только оттолкнет от нее мужа. Чумакова певица считает идеальным отцом. Алексею нравится проводить время с дочерью и женой.

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Тэги:

Алексей Чумаковестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлия Ковальчук
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«Утром так мужа встречаю»: Ковальчук облачилась в алое платье со шлейфом
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