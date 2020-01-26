Знай наших: молодой россиянин завоевал сразу три «порно-Оскара»

Российский порноактер Алексей Маетный, он же Маркус Дюпри для ценителей жанра, получил широкое признание на западе. 26 января в Лас-Вегасе он завоевал сразу три «порно-Оскара» (AVN Awards) за заслуги перед индустрией для взрослых. 31-летнего мужчину отметили статуэтками за лучшую сцену с двойным проникновением, лучшую сцену группового секса и лучшую сцену с двумя мужчинами и одной женщиной. Своим успехом россиянин похвастался в Instagram.

В минувшем году постарался не только он. 19-летняя возлюбленная актера, известная в той же индустрии под псевдонимом Autumn Falls, тоже получила статуэтку — в номинации «Новая звезда». В прошлом году ей уже доставалась похожая награда, так что эта актерская пара может похвастаться большим потенциалом.

Напомним, Маетный окончил петербургский вуз, но вместо работы по специальности занялся съемками в порно. По данным на январь 2020 года, на его счету 1856 появлений в фильмах для взрослых и восемь наград в данной индустрии, не считая вышеупомянутых. Мужчина уже был женат на испанской порноактрисе Бриджит Би, но тот брак распался.