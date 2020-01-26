НОВОСТИ

Знай наших: молодой россиянин завоевал сразу три «порно-Оскара»

31-летний Алексей Маетный прекрасно проявил себя в групповых сценах.

Знай наших: молодой россиянин завоевал сразу три «порно-Оскара»
Алексей Маетный с возлюбленной Autumn Falls. Фото: instagram.com/themarkusdupree/

Российский порноактер Алексей Маетный, он же Маркус Дюпри для ценителей жанра, получил широкое признание на западе. 26 января в Лас-Вегасе он завоевал сразу три «порно-Оскара» (AVN Awards) за заслуги перед индустрией для взрослых. 31-летнего мужчину отметили статуэтками за лучшую сцену с двойным проникновением, лучшую сцену группового секса и лучшую сцену с двумя мужчинами и одной женщиной. Своим успехом россиянин похвастался в Instagram.

В минувшем году постарался не только он. 19-летняя возлюбленная актера, известная в той же индустрии под псевдонимом Autumn Falls, тоже получила статуэтку — в номинации «Новая звезда». В прошлом году ей уже доставалась похожая награда, так что эта актерская пара может похвастаться большим потенциалом.

Напомним, Маетный окончил петербургский вуз, но вместо работы по специальности занялся съемками в порно. По данным на январь 2020 года, на его счету 1856 появлений в фильмах для взрослых и восемь наград в данной индустрии, не считая вышеупомянутых. Мужчина уже был женат на испанской порноактрисе Бриджит Би, но тот брак распался.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей МаетныйНовости googleпорно-индустрияпорно-оскарпорнографияпорнозвезды
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Знай наших: молодой россиянин завоевал сразу три «порно-Оскара»
Интересно?
Поделись с друзьями: