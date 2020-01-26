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Звезда «Годунова» Мария Андреева впервые стала мамой

У актрисы родился сын.

Звезда «Годунова» Мария Андреева впервые стала мамой
Мария Андреева познала радость материнства. Фото: Komsomolskaya Pravda

33-летняя актриса Мария Андреева впервые стала мамой. Об этом звезда сериалов «София» и «Годунов» рассказала в Instagram, опубликовав фото детских ручек.

«Привет, котенок. Добро пожаловать на эту планету. Я тебя люблю», — написала артистка.

Под постом тут же появились поздравления от коллег по цеху Лизы Боярской, Светланы Антоновой, Игоря Верника, Кирилла Сафонова, Ольги Медынич и других. Для многих звезд и поклонников Андреевой рождение ребенка стало неожиданностью, так как актриса не афишировала свою беременность.

Известно, что в 2019 году Мария вышла замуж за стоматолога Антона Хундадзе, с которым до этого встречалась год. Пара назвала сынишку красивым именем Илья. У супруга звезды уже есть ребенок от предыдущих отношений.

Добавим, что молодая актриса очень востребована, в ближайшее время ожидаются премьеры сразу нескольких проектов с ее участием: «Доктор Преображенский», «Чернобыль», «Обычная женщина 2» и других.

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