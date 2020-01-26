42-летняя Климова в компании с Лютаевой на Бали сняла шутливое видео

42-летняя Екатерина Климова в компании с Татьяной Лютаевой сняла шутливое видео на Бали с помощью специального приложения на смартфоне. В кадре актрисы поочередно произносят свои фразы, поворачиваясь к камере. При этом благодаря выбранному видеофильтру у них меняется внешность за счет увеличения пропорций лица.

«Знаете, я действительно пришла в себя. Хотя Катя говорит, что это невозможно!» — сетует Лютаева. «Так случилось, но это еще факт! Дело в том, что отпуск еще не окончен!» — убеждает Татьяну экс-возлюбленная Гелы Месхи.

К слову, на Бали 54-летняя Татьяна Лютаева прилетела вместе с дочкой Агнией Дитковските и пятилетним внуком Федором. На этом же курорте отдыхает и бывший зять актрисы — Алексей Чадов. Звездные родители малыша специально договорились о поездке для того, чтобы Федя мог проводить время и с мамой, и с отцом.

Климова проводит свои январские каникулы с четырьмя детьми: 17-летней Елизаветой, тринадцатилетним Матвеем, одиннадцатилетним Корнеем и четырехлетней Беллой. По словам актрисы, она не препятствует бывшим мужьям навещать отпрысков. Наследников Екатерина родила от трех мужей. Мальчиков — от Игоря Петренко, старшую дочь — от ювелира Ильи Хорошилова, а младшую — от Гелы Месхи.