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«Моя вуаль, моя крепость»: Пугачева дала модный совет возрастным дамам

Примечательно, что рекомендацией Примадонны отечественной эстрады решила воспользоваться 50-летняя Эвелина Бледанс.

«Моя вуаль, моя крепость»: Пугачева дала модный совет возрастным дамам
Алла Пугачева (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

Алла Борисовна на личной страничке в Instagram опубликовала свежее селфи, представ на снимке с вуалью, прикрывающей ее лицо. Особое внимание Примадонна отечественного шоу-бизнеса уделила глазам, подкрасив ресницы черной тушью и воспользовавшись подводкой. Кроме того, супруга шоумена Максима Галкина дала модный совет возрастным дамам. Примечательно, что к мнению Пугачевой решила прислушаться 50-летняя Эвелина Бледанс.

«Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», — отметила певица.

«Спасибо за совет! Уже запасаюсь», — отреагировала на слова Примадонны ведущая программы «Человек-невидимка».

Напомним, что ранее 70-летняя Пугачева побывала на званом ужине с Александром Буйновым, отметив Китайский Новый год. Для похода в один из столичных ресторанов возлюбленная шоумена Максима Галкина примерила фисташковый жакет, в котором она появлялась на премьере фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» в кинотеатре «Октябрь».

У Примадонны есть трое внуков от старшей дочери Кристины Орбакайте. 28-летний Никита Пресняков после учебы в Штатах вернулся на родину и сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. Алла Борисовна доверила ему приглядывать за своей дачей на Истре. 21-летний Дени Байсаров учился в элитном лондонском заведении. В семье подрастает семилетняя Клава, она увлекается балетом и учит испанский язык.

Кроме того, с Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В одном из интервью телеведущий признался, что именно Пугачева настояла на появлении общих детей. В сентябре малыши пойдут в первый класс.

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«Моя вуаль, моя крепость»: Пугачева дала модный совет возрастным дамам
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