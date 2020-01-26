«Меня распирает гордость»: 21-летний сын Харатьяна восхищается отцом 

В интервью для документального фильма «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры» сын заслуженного артиста России — 21-летний Иван — откровенно рассказал о том, как он относится к славе и популярности именитого родителями. За плечами у 60-летнего Дмитрия Харатьяна множество главных ролей. Несмотря на свою востребованность, актер сделал все возможное для того, чтобы его семья не ощущала давления звездного статуса. По словам наследника артиста и его нынешней возлюбленной Марины Майко, он никогда не чувствовал себя сыном известного отца. Дома Дмитрий Вадимович всегда вел себя как внимательный муж и заботливый родитель, без какого-либо тщеславия.

При этом Иван подметил, что когда папа приглашает его на свои концерты, он, безусловно, испытывает гордость и восхищение. Молодой человек очень привязан к родителям, которые сделали все для того, чтобы он рос в достатке и никогда ни в чем не знал нужды.

«Меня распирает гордость», — добавил юноша, говоря о том, какие эмоции переполняют его на концертах отца.

Возлюбленная артиста — 49-летняя Марина Майко — призналась, что, как и у большинства супружеских пар, у них с Дмитрием случались ссоры. И только благодаря любви и взаимопониманию им удалось справиться с трудными моментами, восстановив гармонию в семье.