НОВОСТИ

«Меня распирает гордость»: 21-летний сын Харатьяна восхищается отцом 

В одном из недавних интервью Иван разоткровенничался о взаимоотношениях с именитым родителем.

«Меня распирает гордость»: 21-летний сын Харатьяна восхищается отцом 
Дмитрий Харатьян и его сын Иван (Фото: Globallookpress.com, кадр из документального фильма «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры»)

В интервью для документального фильма «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры» сын заслуженного артиста России — 21-летний Иван — откровенно рассказал о том, как он относится к славе и популярности именитого родителями. За плечами у 60-летнего Дмитрия Харатьяна множество главных ролей. Несмотря на свою востребованность, актер сделал все возможное для того, чтобы его семья не ощущала давления звездного статуса. По словам наследника артиста и его нынешней возлюбленной Марины Майко, он никогда не чувствовал себя сыном известного отца. Дома Дмитрий Вадимович всегда вел себя как внимательный муж и заботливый родитель, без какого-либо тщеславия.

При этом Иван подметил, что когда папа приглашает его на свои концерты, он, безусловно, испытывает гордость и восхищение. Молодой человек очень привязан к родителям, которые сделали все для того, чтобы он рос в достатке и никогда ни в чем не знал нужды.

Актер Дмитрий Харатьян с супругой Мариной Харатьян
Дмитрий и Марина Харатьян (Фото: Globallookpress.com)

«Меня распирает гордость», — добавил юноша, говоря о том, какие эмоции переполняют его на концертах отца.

Возлюбленная артиста — 49-летняя Марина Майко — призналась, что, как и у большинства супружеских пар, у них с Дмитрием случались ссоры. И только благодаря любви и взаимопониманию им удалось справиться с трудными моментами, восстановив гармонию в семье.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездДмитрий Харатьянестественная красотаЗвездные детиИван Харатьянкрасота вне возрастаМарина Майко
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Меня распирает гордость»: 21-летний сын Харатьяна восхищается отцом 
Интересно?
Поделись с друзьями: