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«Для моей самой лучшей на свете мамочки!»: дочь Волочковой вручила балерине картину

Ариша сделала для матери прекрасный подарок на Новый год.

«Для моей самой лучшей на свете мамочки!»: дочь Волочковой вручила балерине картину
Волочкова получила от дочери подарок/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram показала картину, которую нарисовала для нее дочь Ариадна. «Какая же Ариша талантливая и уже взрослая! Эта картина написана ею мне в подарок. Я очень горжусь всеми достижениями доченьки и тем, что я родила и воспитала доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека», — заявила Анастасия Волочкова.

На одном из снимков она показала обратную сторону картины. Там Ариадна оставила для матери очень трогательные слова: «Для моей самой лучшей на свете мамочки! С днем рождения, дорогая! Я тебя люблю!»

Отметим, что Ариадна Волочкова сейчас больше времени проводит не с матерью, а с отцом. Как отмечала танцовщица, девочке очень неудобно добираться до школы из ее особняка на Новой Риге. Бизнесмен Игорь Вдовин, отец ребенка, живет в центре Москвы, поэтому девочка «обитает» у него.

Впрочем, на выходные дни она всегда приезжает к матери, у которой с ребенком полное взаимопонимание.

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Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаИгорь Вдовин
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«Для моей самой лучшей на свете мамочки!»: дочь Волочковой вручила балерине картину
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