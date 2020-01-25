«Решил прикрыться трупами наших солдат?»: Миро раскритиковала Галкина

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о юмористе Максиме Галкине, который выступил резко против строительства высоток недалеко от своего замка в деревне Грязь. Как известно, у телеведущего и его соседей сейчас идет самая настоящая война с застройщиком, который хочет вырубить лес.

Лене Миро не понравилось, что Максим Галкин решил надавить на тему Великой отечественной войны. Как известно, местные жители напирают, что в этих местах шли бои, погибали за Родину русские солдаты, и ставить высотки, можно сказать, просто кощунство.

больше по теме Лес около замка Галкина и Пугачевой могут вырубить ради постройки многоэтажек Многие жители расположенных по соседству поселков выступают резко против такой идеи.

Блогер не понимает, почему Галкин считает земли в деревне Грязь своими. «И чтобы защитить это «наше», он решил прикрыться трупами русских солдат? Из них, что ли «броню» выстроить, чтобы оградиться от идеи города подле своих угодий?» — задалась она вопросом.

Блогеру интересно, а думал ли телеведущий о русских солдатах, когда строил замок в таком месте. Ей неприятно, что местные жители покупали здесь участки и строили хоромы и при этом не думали о боях на этой территории. Сейчас же они почему-то прозрели. Как считает Миро, тогда на этой территории надо снести все замки и коттеджи. Она считает дном использование темы войны в личных целях.