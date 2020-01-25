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Мария Захарова по-китайски поздравила жителей Поднебесной с Новым годом

Как известно, официальный представитель МИД РФ прекрасно знает китайский язык.

Мария Захарова по-китайски поздравила жителей Поднебесной с Новым годом
Захарова поздравила китайцев с Новым годом по-китайски/http://globallookpress.com/

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на страничке в Twitter поздравила всех жителей Поднебесной с Новым годом по лунному календарю. Она записала для китайцев видеообращение.

Отметим, что в Китае в этом году Новый год отмечают как раз 25 января. В России в этот день другой праздник – Татьянин день. Как известно, Новый год в Китае, как, впрочем, и в России – один из самых любимых праздников.

Добавим, что Мария Захарова в совершенства владеет китайским языком. К примеру, в 2003 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

Между тем жителям Поднебесной сейчас не до праздников. В стране бушует новый коронавирус. В связи с этим страна находится в какой-то мере на осадном положении. На данный момент известно уже о более чем тысячи случаев заражения. В России также уже несколько раз проверяли граждан Китая, у которых есть подозрения на вирус.

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КитайМария ЗахароваНовый год
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Мария Захарова по-китайски поздравила жителей Поднебесной с Новым годом
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