Мария Захарова по-китайски поздравила жителей Поднебесной с Новым годом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на страничке в Twitter поздравила всех жителей Поднебесной с Новым годом по лунному календарю. Она записала для китайцев видеообращение.

Отметим, что в Китае в этом году Новый год отмечают как раз 25 января. В России в этот день другой праздник – Татьянин день. Как известно, Новый год в Китае, как, впрочем, и в России – один из самых любимых праздников.

Добавим, что Мария Захарова в совершенства владеет китайским языком. К примеру, в 2003 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

Между тем жителям Поднебесной сейчас не до праздников. В стране бушует новый коронавирус. В связи с этим страна находится в какой-то мере на осадном положении. На данный момент известно уже о более чем тысячи случаев заражения. В России также уже несколько раз проверяли граждан Китая, у которых есть подозрения на вирус.