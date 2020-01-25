«Маленький ребенок – это, конечно, прекрасно, но сложно»: Миронова высказалась о материнстве

Актриса Мария Миронова на церемонии вручения кинонаград «Золотой орел» высказалась о своем материнстве. Как известно, в сентябре прошлого года 46-летняя звезда стала мамой во второй раз. Она родила сына.

Отцом ребенка является ее четвертый супруг, директор по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Брак был зарегистрирован в Греции еще в 2017 году. Долгое время она скрывала факт своего замужества.

«Маленький ребёнок — это, конечно, прекрасно, но сложно. Ведь в определённом возрасте уже сложнее идут эти процессы. Старший сын обожает брата, но у него уже своя жизнь, и я справляюсь без его помощи. Тем более, у меня есть няня», — сказала звезда.

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Кстати, актриса была в числе номинантов на лучшую женскую роль второго плана за картину «Громкая связь». Сама она считает, что ее решили поддержать и выдвинуть на соискание премии в связи с тем, что она не так давно стала мамой. Актриса сказала, что для нее этот факт стал неожиданным. Все-таки, как отметила звезда, фильм получился командным и каждый из актёров, в нем сыгравших, заслуживает внимания к своей персоне, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что Мария Миронова — дочь известного актера Андрея Миронова, который ушел из жизни в далеком 1987 году в Риге. Ее первым мужем был бизнесмен Игорь Удалов. Именно от него она родила сына Андрея. Сейчас это уже состоявшийся актер, который играет в театре имени Вахтангова. Вторым мужем Мироновой был Дмитрий Клоков, советник президента РАН. Также звезда была замужем за сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым. Любопытно, что во всех беседах с журналистами Миронова утверждает, что за Макаровым замужем не была. А вот он говорит обратное.