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Анастасия Заворотнюк могла умереть в детстве

Несколько лет назад актриса рассказала шокирующую историю из своей юности.

Анастасия Заворотнюк могла умереть в детстве
Заворотнюк могла умереть в детстве/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая последние месяцы борется с тяжелым заболеванием, могла умереть в детстве. Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» отыскали архивную запись, которая датирована 2013 годом. Тогда актриса принимала участие в украинской версии шоу «Битва экстрасенсов».

Во время испытания звезда неожиданно рассказала любопытный факт из своей юности. Оказывается, у нее в детстве были проблемы с горлом. Она даже перенесла несколько операций.

Как говорила актриса, однажды у нее случилось воспаление гланд. Медики еле успели довезти ее до больницы. Хирург, как она сказала, без всякого обезболивания полоснул по горлу. Как рассказывала актриса, в тот момент ее жизнь висела на волоске.

Кстати, позже у звезды уже не было проблем с горлом. При этом она на всякий случай всегда оставалась начеку и внимательно следила за своим здоровьем.

Между тем это далеко не единственный раз, когда звезда могла погибнуть. Однажды в ее дом проникли преступники. Они стали ей угрожать пистолетом. В тот момент, как говорила звезда, она боялась за свою жизнь. В итоге грабители забрали только ценности и сбежали, сообщает «СтарХит».

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Анастасия Заворотнюк могла умереть в детстве
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