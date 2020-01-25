Вера Брежнева блеснула на «Золотом орле» в черном платье, украшенном пышными воланами

Известная исполнительница появилась на церемонии без своего супруга продюсера Константина Меладзе.

Певица Вера Брежнева на вручении призов кинопремии «Золотой орел» предстала перед публикой в шикарном черном платье, украшенном пышными воланами. При этом длину она компенсировала высоким разрезом, который при ходьбе оголял ее бедра.

Кстати, на церемонии у Брежневой была почетная миссия. Вместе с композитором Игорем Вдовиным они объявили победителей в номинациях «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшая музыка к фильму». Призы от звездной исполнительницы достались Александру Копейкину за фильм «Балканский рубеж» и Анне Друбич за картину «Одесса».

больше по теме Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой На страничке звезды снова стали появляться фотографии с продюсером Константином Меладзе.

Добавим, что Вера Брежнева предстала перед публикой в гордом одиночестве на церемонии. По каким-то причинам супруг продюсер Константин Меладзе не смог ее сопровождать.

В кулуарах снова стали шептаться, что в звездной семье произошел разлад. Как известно, какое-то время исполнительница не публиковала снимки с любимым человеком. Впрочем, не так давно фотографии с мужем снова стали появляться на ее страничке.