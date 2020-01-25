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Вера Брежнева блеснула на «Золотом орле» в черном платье, украшенном пышными воланами

Известная исполнительница появилась на церемонии без своего супруга продюсера Константина Меладзе.

Вера Брежнева блеснула на «Золотом орле» в черном платье, украшенном пышными воланами
Брежнева появилась на "Золотом орле" без Меладзе/http://globallookpress.com/

Певица Вера Брежнева на вручении призов кинопремии «Золотой орел» предстала перед публикой в шикарном черном платье, украшенном пышными воланами. При этом длину она компенсировала высоким разрезом, который при ходьбе оголял ее бедра.

Вера Брежнева. Фото
Платье Брежневой произвело фурор. Фото: https://www.instagram.com/ververa/

Кстати, на церемонии у Брежневой была почетная миссия. Вместе с композитором Игорем Вдовиным они объявили победителей в номинациях «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшая музыка к фильму». Призы от звездной исполнительницы достались Александру Копейкину за фильм «Балканский рубеж» и Анне Друбич за картину «Одесса».

Добавим, что Вера Брежнева предстала перед публикой в гордом одиночестве на церемонии. По каким-то причинам супруг продюсер Константин Меладзе не смог ее сопровождать.

В кулуарах снова стали шептаться, что в звездной семье произошел разлад. Как известно, какое-то время исполнительница не публиковала снимки с любимым человеком. Впрочем, не так давно фотографии с мужем снова стали появляться на ее страничке.

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Тэги:

Вера БрежневаКонстантин МеладзеПремия "Золотой орел"
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Вера Брежнева блеснула на «Золотом орле» в черном платье, украшенном пышными воланами
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