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«Много уродливого»: Познер объяснил, за что не жалует Россию

Телеведущий сравнил нашу страну с европейскими и обозначил, в чем РФ проигрывает другим.

«Много уродливого»: Познер объяснил, за что не жалует Россию
Владимир Познер/Фото: https://www.instagram.com/p/B4ZXwexCX0-/

Владимир Познер заявил, что не будет снимать фильм о России, потому что в ней «много уродливого». Журналист и телеведущий признался, что ему нередко задают вопрос, почему он до сих пор не занялся производством видеоконтента о родном государстве.

Сам Владимир не видит в этом необходимости по нескольким причинам: одной из них стала визуальная непривлекательность. Эксперта смущают некоторые населенные пункты, и он не вполне понимает, как люди живут там.

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: «Мы боремся за 85-е место с Челябинском» – когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — рассказал он.

При этом Познер признал, что в России очень красивая природа, однако снимать ее будет сложно из-за необъятных территорий. Если же сравнивать РФ с другими странами, то в нашей стране не так много уделяют внимания людям. Проигрывает она и в уровне комфорта. В качестве положительного примера Познер привел Японию.

«Можно было бы, на мой взгляд, многое сделать, чтобы жизнь была удобнее, чтобы уютнее было жить. А Япония, например – это совсем другое дело, даже не буду вдаваться, просто это другое, в принципе другое», — резюмировал он.

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«Много уродливого»: Познер объяснил, за что не жалует Россию
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