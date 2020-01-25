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«Очень хороший!»: Высоцкая поделилась редким фото 16-летнего сына Пети

Телеведущая впервые опубликовала на личной страничке в Instagram снимок повзрослевшего наследника от Андрея Кончаловского.

«Очень хороший!»: Высоцкая поделилась редким фото 16-летнего сына Пети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая запечатлела на фото разговаривающего по телефону сына от Андрея Кончаловского. Телеведущая впервые опубликовала в Instagram снимок подросшего 16-летнего Пети.

Юноша появился на свет в 2003 году, он на пять лет младше своей сестры Марии. Свежий снимок наследника актрисы привлек внимание ее знакомых, друзей и коллег.

«Сынуля!!» — отметила Елена Валюшкина, которая сама воспитывает двоих отпрысков.

«Очень хороший!» — резюмировала оперная певица Хибла Герзмава.

Сын Юлии Высоцкой - Петр Кончаловский
Петр Кончаловский (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

К слову, еще на прошлой неделе сын Высоцкой и Кончаловского оказался в центре всеобщего внимания после малоприятного инцидента. В воскресенье, 19 января, отец молодого человека был вынужден обратиться в полицию с заявлением о пропаже сына.

Позже выяснилось, что Петр не пришел домой в назначенное время и перестал выходить на связь. Наследник режиссера не отвечал на телефонные звонки родителей.

Однако близкие Пети волновались зря. Юноша все-таки вернулся домой с вечеринки, но значительно позже разрешенного. Для того, чтобы не будить родителей, он решил лечь спать в доме для гостей, который расположен всего в нескольких метрах от особняка 82-летнего Кончаловского. Петр даже не предполагал, что мама и отец, не дождавшись его возвращения, а отправятся в полицию.

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«Очень хороший!»: Высоцкая поделилась редким фото 16-летнего сына Пети
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