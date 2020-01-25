«Очень хороший!»: Высоцкая поделилась редким фото 16-летнего сына Пети

46-летняя Юлия Высоцкая запечатлела на фото разговаривающего по телефону сына от Андрея Кончаловского. Телеведущая впервые опубликовала в Instagram снимок подросшего 16-летнего Пети.

Юноша появился на свет в 2003 году, он на пять лет младше своей сестры Марии. Свежий снимок наследника актрисы привлек внимание ее знакомых, друзей и коллег.

«Сынуля!!» — отметила Елена Валюшкина, которая сама воспитывает двоих отпрысков. «Очень хороший!» — резюмировала оперная певица Хибла Герзмава.

К слову, еще на прошлой неделе сын Высоцкой и Кончаловского оказался в центре всеобщего внимания после малоприятного инцидента. В воскресенье, 19 января, отец молодого человека был вынужден обратиться в полицию с заявлением о пропаже сына.

Позже выяснилось, что Петр не пришел домой в назначенное время и перестал выходить на связь. Наследник режиссера не отвечал на телефонные звонки родителей.

Однако близкие Пети волновались зря. Юноша все-таки вернулся домой с вечеринки, но значительно позже разрешенного. Для того, чтобы не будить родителей, он решил лечь спать в доме для гостей, который расположен всего в нескольких метрах от особняка 82-летнего Кончаловского. Петр даже не предполагал, что мама и отец, не дождавшись его возвращения, а отправятся в полицию.