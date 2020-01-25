Младенчество, юность, зрелость: Климова на фото показала, как менялась с годами

Актриса Екатерина Климова в Instagram сделала коллаж. На кадрах она показала, как менялась с годами. Если на первых снимках она еще совсем младенец, то на последующих уже можно увидеть актрису в юности, а затем и в зрелости. Надо отметить, что коллаж получился очень симпатичным. Звезда не забыла поблагодарить свою маму, которая 42 года назад ее родила.

Добавим, что сейчас звезда находится на Бали. Она отдыхает вместе с четырьмя своими детьми от трех разных мужей. Вместе с ней на курорте находится ее давняя подруга актриса Татьяна Лютаева.

Екатерина Климова считается одной из самых красивых актрис в российском кинематографе. Она сыграла в нескольких очень известных картинах.

Первым мужем звезды был ювелир Илья Хорошилов. От него она родила дочь Елизавету. Затем звезда вышла замуж за актера Игоря Петренко. От него у нее двое сыновей.

Наконец, несколько лет назад она вышла замуж за другого актера Гелу Месхи. Этот брак распался в прошлом году. Пара официально развелась. От Месхи она родила дочь Беллу.