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Младенчество, юность, зрелость: Климова на фото показала, как менялась с годами

Звезде российского кино 24 января исполнилось 42 года.

Младенчество, юность, зрелость: Климова на фото показала, как менялась с годами
Климова показала, как менялась с годами/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в Instagram сделала коллаж. На кадрах она показала, как менялась с годами. Если на первых снимках она еще совсем младенец, то на последующих уже можно увидеть актрису в юности, а затем и в зрелости. Надо отметить, что коллаж получился очень симпатичным. Звезда не забыла поблагодарить свою маму, которая 42 года назад ее родила.

Екатерина Климова. Фото
Климова во младенчестве. Фото: https://www.instagram.com/klimovagram/

Добавим, что сейчас звезда находится на Бали. Она отдыхает вместе с четырьмя своими детьми от трех разных мужей. Вместе с ней на курорте находится ее давняя подруга актриса Татьяна Лютаева.

Екатерина Климова. Фото
Климова в юности. Фото: https://www.instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова считается одной из самых красивых актрис в российском кинематографе. Она сыграла в нескольких очень известных картинах.

Екатерина Климова. Фото
Климова в зрелости. Фото: https://www.instagram.com/klimovagram/

Первым мужем звезды был ювелир Илья Хорошилов. От него она родила дочь Елизавету. Затем звезда вышла замуж за актера Игоря Петренко. От него у нее двое сыновей.

Наконец, несколько лет назад она вышла замуж за другого актера Гелу Месхи. Этот брак распался в прошлом году. Пара официально развелась. От Месхи она родила дочь Беллу.

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Тэги:

БалиГела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь ПетренкоИлья Хорошилов
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Младенчество, юность, зрелость: Климова на фото показала, как менялась с годами
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