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Ходченкова на «Золотом орле» в обтягивающем желтом платье развеяла слухи о беременности

Как отметила стилист Алина Ян, наряд звезды обошелся ей примерно в 350 тысяч рублей.

Ходченкова на «Золотом орле» в обтягивающем желтом платье развеяла слухи о беременности
Ходченкова развеяла слухи о беременности/ http://globallookpress.com/

Актриса Светлана Ходченкова стала одной из главных звезд во время вручения призов на кинопремии «Золотой орел». Известная актриса наконец-то развеяла слухи о своей беременности, которые витали последние месяцы. Звезда появилась на красной дорожке в обтягивающем желтом платье от Тома Форда. Его стоимость по примерным подсчетам составляет 350 тысяч рублей.

Светлана Ходченкова. фото
Светлана Ходченкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Наряд выполнен в соответствии с последними модными трендами. Желтая ткань c пайетками, открытая спина и украшения из золота в дополнение к образу», — отметила стилист Алина Ян, которая оценила образ звезды на церемонии.

Марина Александрова. Фото
Марина Александрова. Фото: Михаил Фролов/КП

Впрочем, на «Золотом орле» в ярком платье блистала не одна Светлана Ходченкова. В очень красивом наряде появилась перед гостями актриса Марина Александрова. Как считает стилист, ее наряд выделялся от других благодаря эффективным деталям. Очень красиво смотрелись жемчужные бусы и заколки в волосах актрисы. Ян добавила, что у нее сложилось впечатление будто бы звезда оказалась на церемонии, соскользнув со страниц сборника поэзии Серебряного века.

Яна Кошкина. Фото
Яна КОшкина. Фото: Михаил Фролов/КП

Стилист обратила внимание на наряд актрисы и телеведущей Яны Кошкиной. Она отметила, что у нее есть некоторые особенности фигуры. Яна их умело подчеркивает.

Также стилист подчеркнула, что Кошкина дополнила образ серьгами от «Картье». Их стоимость составляет 15 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Марина АлександроваПремия "Золотой орел"Светлана ХодченковаЯна Кошкина
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Ходченкова на «Золотом орле» в обтягивающем желтом платье развеяла слухи о беременности
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