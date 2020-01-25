Ходченкова на «Золотом орле» в обтягивающем желтом платье развеяла слухи о беременности

Как отметила стилист Алина Ян, наряд звезды обошелся ей примерно в 350 тысяч рублей.

Актриса Светлана Ходченкова стала одной из главных звезд во время вручения призов на кинопремии «Золотой орел». Известная актриса наконец-то развеяла слухи о своей беременности, которые витали последние месяцы. Звезда появилась на красной дорожке в обтягивающем желтом платье от Тома Форда. Его стоимость по примерным подсчетам составляет 350 тысяч рублей.

«Наряд выполнен в соответствии с последними модными трендами. Желтая ткань c пайетками, открытая спина и украшения из золота в дополнение к образу», — отметила стилист Алина Ян, которая оценила образ звезды на церемонии.

Впрочем, на «Золотом орле» в ярком платье блистала не одна Светлана Ходченкова. В очень красивом наряде появилась перед гостями актриса Марина Александрова. Как считает стилист, ее наряд выделялся от других благодаря эффективным деталям. Очень красиво смотрелись жемчужные бусы и заколки в волосах актрисы. Ян добавила, что у нее сложилось впечатление будто бы звезда оказалась на церемонии, соскользнув со страниц сборника поэзии Серебряного века.

Стилист обратила внимание на наряд актрисы и телеведущей Яны Кошкиной. Она отметила, что у нее есть некоторые особенности фигуры. Яна их умело подчеркивает.

Также стилист подчеркнула, что Кошкина дополнила образ серьгами от «Картье». Их стоимость составляет 15 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда».