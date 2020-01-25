«Большие надежды на нее»: Татьяна Михалкова высказалась о соседке по даче Любимовой

Жена кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна на премии «Золотой орел» высказалась о новом министре культуры Ольге Любимовой. Ее назначение состоялось несколько дней назад и наделало немало шума.

«Большие надежды на неё. Министры разные нужны, министры разные важны», — заявила Татьяна Михалкова. Она добавила, что новый министр культуры «необычно начала» в культурной сфере. Как считает супруга режиссера, Ольга Любимова — большой профессионал. Она отметила, что такие молодые люди нужны стране и новому правительству.

Отметим, что Ольга Любимова много лет знакома с режиссером Никитой Михалковым. Они соседи по даче на Николиной горе.

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Новый министр культуры в своей приветственной речи на кинопремии «Золотой орел» отметила, что два года назад уже была в зале. Тогда, по ее признанию, она очень нервничала, потому что только начинала курировать сферу кино в министерстве, сообщает «Комсомольская правда».

Как считает Ольга Любимова, за прошедшие два года ей удалось многое сделать в сфере кинематографии. Она поблагодарила всех, кто помогал ей в нелегком деле. В то же время она подчеркнула, что сфера кино очень дорогая индустрия. Кроме того, новоиспеченный министр культуры зачитала обращение от президента страны Владимира Путина, что было встречено аплодисментами собравшихся в зале гостей церемонии, сообщает «Комсомольская правда».