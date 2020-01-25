НОВОСТИ

«Большие надежды на нее»: Татьяна Михалкова высказалась о соседке по даче Любимовой

Как отметила супруга режиссера, «министры разные нужны, министры разные важны».

«Большие надежды на нее»: Татьяна Михалкова высказалась о соседке по даче Любимовой
Михалкова высказалась о Любимовой/http://globallookpress.com/

Жена кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна на премии «Золотой орел» высказалась о новом министре культуры Ольге Любимовой. Ее назначение состоялось несколько дней назад и наделало немало шума.

Ольга Любимова. Фото
Любимова — соседка по даче Никиты Михалкова/http://globallookpress.com/

«Большие надежды на неё. Министры разные нужны, министры разные важны», — заявила Татьяна Михалкова. Она добавила, что новый министр культуры «необычно начала» в культурной сфере. Как считает супруга режиссера, Ольга Любимова — большой профессионал. Она отметила, что такие молодые люди нужны стране и новому правительству.

Отметим, что Ольга Любимова много лет знакома с режиссером Никитой Михалковым. Они соседи по даче на Николиной горе.

Новый министр культуры в своей приветственной речи на кинопремии «Золотой орел» отметила, что два года назад уже была в зале. Тогда, по ее признанию, она очень нервничала, потому что только начинала курировать сферу кино в министерстве, сообщает «Комсомольская правда».

Как считает Ольга Любимова, за прошедшие два года ей удалось многое сделать в сфере кинематографии. Она поблагодарила всех, кто помогал ей в нелегком деле. В то же время она подчеркнула, что сфера кино очень дорогая индустрия. Кроме того, новоиспеченный министр культуры зачитала обращение от президента страны Владимира Путина, что было встречено аплодисментами собравшихся в зале гостей церемонии, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Никита МихалковОльга ЛюбимоваПремия "Золотой орел"Татьяна Михалкова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Большие надежды на нее»: Татьяна Михалкова высказалась о соседке по даче Любимовой
Интересно?
Поделись с друзьями: