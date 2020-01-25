«Леди в черном»: стилист Алина Ян оценила наряд Любимовой на «Золотом орле»

Как отметила ведущая телеканала «Пятница», новый министр культуры — человек, который не живет формальностями.

Стилист и ведущая телеканала «Пятница» Алина Ян оценила наряд министра культуры РФ Ольги Любимовой, в котором чиновница появилась на кинопремии «Золотой орел». Она, напомним, пришла в черном платье с бантом на поясе.

«Леди в чёрном. Впрочем, чёрный цвет был дресс-кодом премии, поэтому, возможно, Любимова специально выбрала для церемонии наряд такого цвета», — отметила она.

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Как сказала Алина Ян, образ Ольги Любимовой ей пришелся по душе. Она появилась на престижной премии с минимумом макияжа, в аккуратных неброских аксессуарах. У нее была элегантная стрижка, которая не требует ежедневной укладки.

Алина Ян уверена, что Ольга Любимова никогда не зацикливается на моде. В Москве накануне вручения призов как раз похолодало. Любимова не забыла надеть теплые чулки.

Как добавила стилист, на церемонии Ольга Любимова выглядела по-девичьи кокетливо, но за счет черного цвета и плотной ткани ее платье было очень элегантным и понравилось многим гостям церемонии. Эффектным штрихом для ее образа стал маникюр в трендовом сегодня нюдовом оттенке, сообщает «Комсомольская правда».