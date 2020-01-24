«Полный бред»: врач-вертебролог засомневался в диагнозах Оксаны Воеводиной

Месхи Кахабер пояснил, что оказанные медработниками услуги и поставленные «Мисс Москва» диагнозы вряд ли могут быть связаны между собой.

Врач-вертебролог Месхи Кахабер подверг сомнению рассказ «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной о проблемах со здоровьем. Ранее модель и экс-супруга короля Малайзии опубликовала в Instagram пост, в котором без купюр поведала о том, насколько нелегко ей далось появление сына Исмаила Леона. Воеводина поведала, что до беременности на боль или неприятные ощущения не жаловалась, более того, абсолютно свободно занималась спортом, однако все изменилось после того, как Оксана стала матерью.

Схватки, вспоминает Оксана, были болезненными настолько, что она в буквальном смысле теряла сознание. После этого модель попросила сделать ей эпидуральную анестезию, призванную облегчить состояние.

«Я сквозь туман вспоминаю, что врач перед уколом возмутилась, что у меня сколиоз, и сказала, что если я дернусь, то она может промахнуться и не попасть в правильное место в позвоночнике. После, у меня наступило облегчение и отнялись ноги. Но на следующее утро спина не разгибалась…», — рассказывает Воеводина.

В «состоянии старушки» Воеводина проходила около двух месяцев. Когда же модель все же попала ко врачу, медики диагностировали у нее три грыжи, протрузию и отек костного мозга. Россиянка обошла около 10 специалистов разного уровня в надежде, что они помогут ей решить проблему, однако никто из них боль облегчить так и не смог. Воеводина предполагает – причиной ее состояния стала та самая анестезия.

«До сих пор я периодически вздрагиваю от острых приступов боли. Из-за этого и приостановились мои занятия спортом. Специалисты разводят руками. Когда это уже пройдет?», — задалась риторическим вопросом она.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro врач-вертебролог, доктор медицинских наук Месхи Кахабер заявил – анестезия подобного типа не способна привести к столь печальным последствиям.

«Эпидуральная анестезия причиной появления грыжи не является. 9% абсолютно здоровых женщин получают грыжу во время беременности, нечего валить все на анестезиологов! Не повлияет обезболивание и на протрузии, и на костный мозг – эпидуральная анестезия не залезает в отдел позвонков», — экспертно заявил он.

Самыми же печальными последствиями подобного рода медикаментов Кахабер назвал инфекцию. Медик призвал не слушать людей, пугающих других страшными последствиями.

«Инфекция возможна максимум! Все, что там говорят по поводу большой опасности эпидуралки – полный бред», — резюмировал он.

Справка Teleprogramma.pro.

Месхи Кахабер Теймуразович — хирург, вертебролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета, руководитель центра миниинвазивной хирургии позвоночника. Стаж работы в профессии 21 год. В 1997 году окончил ЛМА по специальности «лечебное дело», в 1999 году окончил ординатуру по специальности травматология и ортопедия (ММА им. И.М. Сеченова). В 2007 году защитил докторскую диссертацию по специальности травматология и ортопедия (ММА им. И.М. Сеченова) «Реконструкция позвоночного канала при дегенеративных заболеваниях позвоночника». В 2013 году прошел первичную переподготовку по специальности пластическая хирургия (ПМГМУ им. И.М. Сеченова). Имеет действующий сертификат по травматологии и ортопедии. Является автором 72 научных работ, а также 4 патентов на изобретение. Сфера научных интересов: миниинвазивные способы декомпрессии содержимого позвоночного канала, фиксации позвоночно-двигательных сегментов и межтелового спондилодеза.