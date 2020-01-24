«Нам врали в течение нескольких лет»: Басилашвили высказался о том, что его оскорбляет

85-летний актер театра и кино Олег Басилашвили откровенно рассказал о социальных явлениях, которые его оскорбляют. В интервью с Александром Филиппенко Басилашвили отметил, что в последнее время современная публика научилась достаточно сильно «оскорбляться» — сейчас многих зрителей затрагивают те или иные действия персонажей. Некоторые личности и вовсе не стесняются высказать свое «фи» прямо во время акта. Олег Валерианович отметил — для таких вещей есть суд.

«Понимаете, судебная практика говорит нам о том, что, если ты считаешь себя оскорбленным, ты можешь обратиться в суд, там разберутся, прав ты или нет. Но я считаю, что спектакль может кого-то оскорбить по-настоящему», — рассудил он.

Отвечая же на вопрос, что способно оскорбить лично его, Басилашвили подчеркнул — неуважение к воспоминаниям о войне. Артист напомнил, что в 1943 году на фронте погиб его брат — тогда юноша был начальником штаба дивизии.

«Нам врали в течение нескольких лет, что он погиб на Курской дуге, хотя он был переброшен под Ельню. Тот, кто оскорбит его память, оскорбит и меня прежде всего. Но не только его, но и сотни, миллионы таких как он. А на тему знаменитого слогана «Можем повторить» скажу вот что: хотел бы я поставить этих людей на место моего брата. Пусть эти товарищи лягут в медсанбат и умрут там, я посмотрю!» — эмоционально резюмировал он.