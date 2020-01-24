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Кольца на мизинце — не для красоты: Юрий Башмет рассказал о своих украшениях

Известному артисту исполнилось 67 лет.

Кольца на мизинце — не для красоты: Юрий Башмет рассказал о своих украшениях
Юрия Башмет собирается отказаться от своих знаменитых колец. Фото: АГН Москва

24 января день рождения отмечает Народный артист СССР и обладатель «Грэмми» Юрий Башмет. Известному музыканту исполнилось 67 лет.

К этой дате он дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал и о своем детстве, и о развитии культуры в России, и о том впечатлении, которое он производит на людей. Длинные волосы, по словам дирижера, он носит, так как является битломаном. А два кольца на мизинце, как оказалось, нужны совсем не для стиля, а для веса.

Башмет признался, что раньше очень строго относился к украшениям: и у себя, и у участников своего ансамбля. Даже обручальные кольца не приветствовал.

«Но однажды застрял в израильском аэропорту на пять часов и от скуки приобрел кольцо. Оно было большое такое, дорогое. Так привык к ощущению веса на пальце, что четырнадцать лет с ним отыграл, пока не потерял. А после того, как потерял, понял, что не могу без ощущения веса на пальце», — рассказал Юрий Абрамович.

Юрий Башмет
Недавно Юрий Башмет перестал надевать кольца на выступлениях. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Осознав потерю, он пошел в ювелирный магазин, достал там свой инструмент и начал играть на нем, примеряя новые кольца. Музыканту нужно было найти такое же тяжелое, чтобы с ним ему было удобно исполнять партии, но подобного украшения не нашлось. Башмету пришлось купить два кольца, чтобы повторить эффект от утерянного перстня. Теперь он и носит эту пару на мизинце, в сумме драгоценности весят 32 грамма.

Правда, сейчас ношение колец стало для дирижера больше привычкой — во время игры он их все-таки снимает. В прошлом году одно из украшений слетело с пальца во время концерта, пришлось его искать. После этого музыкант перестал «нагружать» палец на выступлениях, и его исполнение неожиданно стало лучше. Теперь он думает вообще отказаться от этих аксессуаров.

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Кольца на мизинце — не для красоты: Юрий Башмет рассказал о своих украшениях
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