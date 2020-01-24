«Я знаю о любви многое»: Лолита рассказала о новых чувствах

Певица Лолита в новом клипе своей подруги То-ма решилась на небольшую исповедь. Она рассказала о новых чувствах, которые теперь есть в ее жизни. Ранее исполнительница уже намекала на новые отношения. И вот теперь, судя по всему, у нее действительно появился в жизни любимый человек.

Лолита в клипе говорит свои очень проникновенные слова закадровым голосом. Она отмечает, что раньше часто говорила о том, что не разбирается в любви. Сейчас, как она считает, многое переосмыслила. И поняла, что это неправда.

По словам звездной исполнительницы, о любви она знает многое. С трепетом наблюдает за ней. Без любви, как считает звезда, смотреть на мир было бы невыносимо.

«Все эти ужасные войны, ложь, ненависть. Мне безумно хотелось отвернуться и больше не смотреть на это никогда. Но смотреть, как мы любим друг друга — это здорово», — говорит она.

В конце своей речи Лолита отмечает, что любовь – непредсказуемая, неконтролируемая вещь. Ее порой очень легко спутать с ненавистью, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс Лолиты с пятым мужем. После девяти лет совместной жизни она разводится с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Звезда утверждает, что мужчина ей изменял. Сам Иванов говорит, что у него действительно есть сейчас девушка. Но появилась она в его жизни уже после расставания с женой.