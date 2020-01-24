«Не верю в справедливый исход»: комик Долгополов объяснил спешный отъезд из России

Комик Александр Долгополов, покинувший Россию после начавшейся проверки, объяснил свой поступок.

Напомним, в августе 2019 года в петербургском баре стендапер имел неосторожность затронуть тему религии и нецензурно пошутить про Иисуса. Реплика не понравилась одному из верующих – мужчина обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь Долгополова по статье «Оскорбление чувств верующих».

На то, чтобы покинуть территорию России, Долгополову потребовались сутки. Куда именно улетел юноша, адвокат Александра говорить отказался, однако пояснил, что тот готов к сотрудничеству и намерен вернуться, когда скандал утихнет. Сам юморист в Twitter пояснил, что принял решение уехать, потому что «не верит в удачный исход дела».

«По крайней мере, пока дело не прояснится, я не готов возвращаться. Я также устал от того, что в моей стране так много ненависти, злости, так много варварства, так мало эмпатии и любви, это абсурдное заявление стало последней каплей, не могу больше это терпеть», — сказал он.

Не всем слушателям Долгополова, впрочем, понравились его действия. Некоторые заявили, что отъезд из страны «сопоставим с истерией». «Можно было пошутить и про атеистов, и все были бы довольны», — высказались другие.