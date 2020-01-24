НОВОСТИ

Раиса Рязанова разрыдалась у гроба единственного сына

Рядом с актрисой были ее невестка Алена и 29-летний внук Андрей.

Раиса Рязанова разрыдалась у гроба единственного сына
Рязанова похоронила единственного сына/http://globallookpress.com/

Актриса Раиса Рязанова разрыдалась около гроба своего единственного сына, актера Данила Перова. Мужчина ушел из жизни несколько дней назад из-за оторвавшегося тромба. Ему был всего 51 год. Добавим, что его отец умер точно в таком же возрасте. Он ушел из жизни в 1993 году.

Отметим, что с актером прощались в театре «Содружество актеров Таганки». Гроб с телом установили на сцене. Звучали песни Булата Окуджавы. На большом экране для всех, кто пришел проститься с актером, показывали кадры с его участием в спектаклях.

Смерть единственного сына глубоко потрясла актрису. Около гроба она сильно плакала, что-то говорила, обращаясь к сыну, который так внезапно ушел из жизни. Рядом с ней все время находилась невестка Алена и 29-летний внук Андрей.

Многие коллеги на траурной церемонии вспоминали талантливого актера, у которого были большие планы на будущее. Они отмечали, что только после его ухода поняли, какой талант ушел из жизни. Отпевание прошло в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках. Перова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Данила ПеровНовости googleРаиса Рязанова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Раиса Рязанова разрыдалась у гроба единственного сына
Интересно?
Поделись с друзьями: