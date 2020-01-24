Раиса Рязанова разрыдалась у гроба единственного сына

Рядом с актрисой были ее невестка Алена и 29-летний внук Андрей.

Актриса Раиса Рязанова разрыдалась около гроба своего единственного сына, актера Данила Перова. Мужчина ушел из жизни несколько дней назад из-за оторвавшегося тромба. Ему был всего 51 год. Добавим, что его отец умер точно в таком же возрасте. Он ушел из жизни в 1993 году.

Отметим, что с актером прощались в театре «Содружество актеров Таганки». Гроб с телом установили на сцене. Звучали песни Булата Окуджавы. На большом экране для всех, кто пришел проститься с актером, показывали кадры с его участием в спектаклях.

Смерть единственного сына глубоко потрясла актрису. Около гроба она сильно плакала, что-то говорила, обращаясь к сыну, который так внезапно ушел из жизни. Рядом с ней все время находилась невестка Алена и 29-летний внук Андрей.

Многие коллеги на траурной церемонии вспоминали талантливого актера, у которого были большие планы на будущее. Они отмечали, что только после его ухода поняли, какой талант ушел из жизни. Отпевание прошло в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках. Перова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает «СтарХит».