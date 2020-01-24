Авербух показал «тернистый» путь Тарасовой к комментаторской позиции в Граце

Серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух в Instagram показал «тернистый» путь к комментаторской позиции тренера Татьяны Тарасовой. Как известно, она комментирует в эти дни первенство Европы по фигурному катанию.

«Вот на комментаторскую позицию к Татьяне Анатольевне иду», — говорит Илья Авербух. Когда по странным конструкциям он наконец-то поднимается к наставнице, то задает ей вопрос: «Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?». На это она ему отвечает: «Легко!»

Любопытно, что под записью отметился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Это абсолютно нормально на соревнованиях! Я привык и не ворчу!» — заявил он, обращаясь к Авербуху. Тот выпад в свой адрес без внимания не оставил и ответил: «Дима, не совсем так. Мы не ворчим! Просто есть статус турнира и он не имеет права проходить в таком ангаре! Поэтому и возмущение, а не от отсутствия комфорта!» — сказал Илья Авербух.

Ранее Татьяна Тарасова в беседе с журналистами уже называла Дворец спорта в австрийском Граце, где проходят соревнования фигуристов, сараем. По ее мнению, в таком спортивном сооружении стыдно проводить турниры столь высокого уровня.