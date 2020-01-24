НОВОСТИ

«Для меня это человек — история!»: Орбакайте спела вживую на банкете Николаева в Майами

Муж Юлии Проскуряковой устроил торжество для тех гостей, которые не смогли присутствовать на его празднике в Москве.

«Для меня это человек — история!»: Орбакайте спела вживую на банкете Николаева в Майами
Кристина Орбакайте Михаил Земцов (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, побывала на вечеринке по случаю 60-летия Игоря Николаева. Примечательно, что композитор устроил праздник в честь своего юбилея для тех друзей, которые не смогли присутствовать на торжестве в Москве.

Новую вечеринку музыкант организовал в Майами, во время своих январских каникул в Штатах. Среди именитых гостей были замечены Леонид Агутин с женой Анжеликой Варум и многие другие. Компанию четырехлетней дочери артиста — Веронике — составили дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова — дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

В качестве подарка для именинника Кристина Орбакайте вживую спела на празднике несколько песен из собственного репертуара. Пока гости Николаева веселились на танцполе, возлюбленная композитора снимала все происходящее на камеру смартфона.

Позже на личной страничке в Instagram Юлия Проскурякова поделилась свежим видеороликом с торжества, состоящим из нескольких нарезок. Сначала публику развлекал Леонид Агутин, позже на импровизированную сцену вышла старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса.

«Я очень рада, что мы сегодня здесь. Поздравляем нашего любимого Игоря. И для меня это человек — судьба, человек — детство, человек — история. Не побоюсь этого слова — друг», — добавила Орбакайте, произнеся тост на банкете в честь юбилея композитора.

Певица не скрывает, что гордится своей дружбой с Игорем Николаевым, считая его выдающимся артистом. Возлюбленная Михаила Земцова не смогла присутствовать на вечеринке композитора в Москве, на которой была замечена Алла Пугачева с мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИгорь Николаевкрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМихаил Земцовмода и стильЮлия Проскурякова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Для меня это человек — история!»: Орбакайте спела вживую на банкете Николаева в Майами
Интересно?
Поделись с друзьями: