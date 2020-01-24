«Для меня это человек — история!»: Орбакайте спела вживую на банкете Николаева в Майами

Муж Юлии Проскуряковой устроил торжество для тех гостей, которые не смогли присутствовать на его празднике в Москве.

48-летняя Кристина Орбакайте вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, побывала на вечеринке по случаю 60-летия Игоря Николаева. Примечательно, что композитор устроил праздник в честь своего юбилея для тех друзей, которые не смогли присутствовать на торжестве в Москве.

Новую вечеринку музыкант организовал в Майами, во время своих январских каникул в Штатах. Среди именитых гостей были замечены Леонид Агутин с женой Анжеликой Варум и многие другие. Компанию четырехлетней дочери артиста — Веронике — составили дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова — дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

В качестве подарка для именинника Кристина Орбакайте вживую спела на празднике несколько песен из собственного репертуара. Пока гости Николаева веселились на танцполе, возлюбленная композитора снимала все происходящее на камеру смартфона.

Позже на личной страничке в Instagram Юлия Проскурякова поделилась свежим видеороликом с торжества, состоящим из нескольких нарезок. Сначала публику развлекал Леонид Агутин, позже на импровизированную сцену вышла старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса.

«Я очень рада, что мы сегодня здесь. Поздравляем нашего любимого Игоря. И для меня это человек — судьба, человек — детство, человек — история. Не побоюсь этого слова — друг», — добавила Орбакайте, произнеся тост на банкете в честь юбилея композитора.

Певица не скрывает, что гордится своей дружбой с Игорем Николаевым, считая его выдающимся артистом. Возлюбленная Михаила Земцова не смогла присутствовать на вечеринке композитора в Москве, на которой была замечена Алла Пугачева с мужем, шоуменом Максимом Галкиным.