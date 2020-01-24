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Юлианна Караулова запустила челлендж #дикаяпума в TikTok

Оригинальные видеоролики станут частью клипа певицы.

Юлианна Караулова запустила челлендж #дикаяпума в TikTok
Юлианна Караулова. Фото: globallookpress

Певица и выпускница шоу «Фабрика звезд-5» Юлианна Караулова решила создать клип на песню «Дикая пума» совместно с музыкальной платформой TikTok. Пользователям предлагают поучаствовать в челлендже под хэштегом #дикаяпума.

Участникам нужно снять видеоролик на тему смены имиджа, превратившись из скромного обывателя в дикую звезду. По словам певицы, челлендж дает шанс любому человеку смело продемонстрировать свое второе «я» и раскрыть в себе новые таланты.

Челлендж #дикаяпума  стремительно набирает популярность в Сети и уже собрал более 50 миллионов просмотров. В TikTok каждый день появляется несколько роликов, в которых участники показывают все, на что способна их фантазия.

Оригинальные видео станут частью клипа Карауловой на песню «Дикая пума». Певица призывает всех желающих отбросить ложную скромность и разбудить своего внутреннего зверя.

Юлианна Караулова – не первая артистка, сотрудничающая с ТикТок. В декабре на платформе стартовал челлендж группы Little Big, в котором участники должны были показать что-то безумное. А музыкант Niletto запускал челлендж в поддержку бездомных животных.

«Музыка — это неотъемлемая часть TikTok, и платформа помогает как начинающим, так и состоявшимся артистам поделиться своим творчеством и выйти на широкую аудиторию. Более того, TikTok позволяет максимально вовлекать людей, предоставляя им возможность творить вместе с любимыми музыкантами», — рассказала менеджер соцсети Надежда Лапина.

Она отметила, что челлендж с Карауловой – уникальный опыт по созданию полноценного музыкального клипа с помощью видеороликов пользователей.

Социальная сеть и музыкальная платформа TikTok была создана в Китае летом 2018 года и быстро стала популярной среди любителей коротких видеороликов. Представительства TikTok есть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.

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Тэги:

TikTokдикая пумаТикТокФабрика звездЮлианна Караулова
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Юлианна Караулова запустила челлендж #дикаяпума в TikTok
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