«Мой ответ – нет!»: Слуцкая объяснила, почему не будет делать из дочери чемпионку по фигурному катанию

Как сказала спортсменка, она будет во всем помогать своей наследнице.

Серебряный призер Олимпиады Ирина Слуцкая в Instagram заявила, что не собирается делать из своей дочери чемпионку по фигурному катанию.

Как сказала звезда, дочери Варе на данный момент очень нравится кататься на коньках. Она делает это с огромным интересом.

«Но меня часто спрашивают, собираюсь ли я делать из своей дочки чемпионку? И мой ответ — нет! Если захочет, она сама сделает из себя чемпионку», — безапелляционно заявила Ирина Слуцкая.

При этом она сказала, что, конечно, будет во всем помогать дочери, но решать за ребенка судьбу она не намерена. Если что-то не получится, то, как думает Слуцкая, дочь найдет себя в какой-то другой отрасли.

Как отметила неоднократная чемпионка мира, ей хочется, чтобы дочь овладела фигурным катанием на начальном уровне. Потому что это красивый и грациозный вид спорта. Кроме того, у девочки будет прекрасная физическая подготовка. Как сказала Слуцкая, умение кататься у девочки останется на всю жизнь, а это очень важно.