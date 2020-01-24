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Лобода потратила на отдыхе в Мексике пять миллионов рублей

Звезда предпочла эту достаточно экзотическую страну для восстановления сил после тяжелого года.

Лобода потратила на отдыхе в Мексике пять миллионов рублей
Лобода с семьей отдыхает в Мексике/http://globallookpress.com/

Певица Светлана Лобода потратила на свой отдых в Мексике уже пять миллионов рублей. Звезда отправилась в эту экзотическую страну с дочками Евой и Тильдой, няней, мамой, а также другом семьи, дизайнером Бичолой Тетрадзе.

Известно, что исполнительница остановилась в одном из лучших отелей прибрежного города Тулум. Любопытно, что раньше это здание принадлежало известному политическому деятелю Пабло Эскобару.

Одна ночь в номере такого отеля обходится примерно в сто тысяч рублей. Рядом с гостиницей можно поплавать с дельфинами, позаниматься снорклингом и рыбной ловлей. Для всех желающих проходят модные дискотеки, где веселье длится до самого утра.

Исполнительница на отдыхе много времени проводит с детьми, а вот ее мама на месте не сидит. Родительница Светланы Лободы осматривает достопримечательности Мексики. Женщина съездила в старинный город Майя-Коба, где расположена великая пирамида, а также побывала в селении местных жителей в джунглях, где нет электричества и связи, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

МексикаПабло ЭскобарСветлана Лобода
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Лобода потратила на отдыхе в Мексике пять миллионов рублей
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