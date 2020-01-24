«Никогда не думала, что смогу кого-то полюбить»: дочь Маликова поздравила братика с днем рождения

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания в Instagram опубликовала видеозапись, на которой она вместе со своим братиком Марком. Младшему ребенку музыканта 24 января исполнилось два года.
«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша», — заявила Стефания Маликова.
На видеозаписи она находится рядом со своим братом.
«Тортик, торт. Тебе сегодня два годика исполнилось, представляешь. Сколько тебе годиков исполнилось?» — спросила она Марка. Тот уверенно ответил: «Два».
«А как у тебя дела, Маркуша?» — спросила в свою очередь сына мать ребенка Елена Изаксон. Правда, в этот момент Марк Маликов переключился на разглядывание шариков. Все, что он сказал родным: «Сюрприз!» «Его больше сейчас шарики интересуют. Не надо ему интервью никаких», — заметила супруга Дмитрия Маликова.
Напомним, что сын появился в семье Маликовых от суррогатной матери. Сейчас родители окружили малыша лаской и заботой. Они его безумно любят.