«Никогда не думала, что смогу кого-то полюбить»: дочь Маликова поздравила братика с днем рождения

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания в Instagram опубликовала видеозапись, на которой она вместе со своим братиком Марком. Младшему ребенку музыканта 24 января исполнилось два года.

«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша», — заявила Стефания Маликова.

На видеозаписи она находится рядом со своим братом.

«Тортик, торт. Тебе сегодня два годика исполнилось, представляешь. Сколько тебе годиков исполнилось?» — спросила она Марка. Тот уверенно ответил: «Два».

больше по теме Неизвестный Лещенко и дерзкий Маликов: Первый канал отметит дни рождения певцов В начале февраля зрителей ждут концерты и документальные фильмы о любимых исполнителях.

«А как у тебя дела, Маркуша?» — спросила в свою очередь сына мать ребенка Елена Изаксон. Правда, в этот момент Марк Маликов переключился на разглядывание шариков. Все, что он сказал родным: «Сюрприз!» «Его больше сейчас шарики интересуют. Не надо ему интервью никаких», — заметила супруга Дмитрия Маликова.

Напомним, что сын появился в семье Маликовых от суррогатной матери. Сейчас родители окружили малыша лаской и заботой. Они его безумно любят.