«Предложение муж сделал на кладбище»: Чуйкина вспомнила свой роман с продюсером Быркиным

Актриса Светлана Чуйкина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как развивался ее роман с супругом продюсером Вадимом Быркиным. Вместе они уже 19 лет. От этого брака у них родился сын Никита.

«Однажды мама мне сказала: «Света, в Москве живут наши друзья. Надо передать им из Волгограда рыбу». Ну, я приехала. Вручила Вадиму рыбу. В этот же день он позвонил и предложил куда-нибудь сходить. Познакомил со своим сыном. Я не воспринимала его как ухажера или мужа. Он старше меня все-таки на 11 лет», — отметила она.

В итоге она привязалась к Быркину и поняла, что это ее человек.

«У родителей, конечно, был шок. Передала называется дочь рыбу. У них даже в мыслях не было нас соединять. Обручальные кольца мы, кстати, сделали из обручального кольца моей бабушки. И вот мы уже почти двадцать лет вместе», — сказала актриса.

Любопытно, где будущий супруг позвал в жены Чуйкину.