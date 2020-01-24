«Предложение муж сделал на кладбище»: Чуйкина вспомнила свой роман с продюсером Быркиным

Актриса Светлана Чуйкина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как развивался ее роман с супругом продюсером Вадимом Быркиным. Вместе они уже 19 лет. От этого брака у них родился сын Никита.
«Однажды мама мне сказала: «Света, в Москве живут наши друзья. Надо передать им из Волгограда рыбу». Ну, я приехала. Вручила Вадиму рыбу. В этот же день он позвонил и предложил куда-нибудь сходить. Познакомил со своим сыном. Я не воспринимала его как ухажера или мужа. Он старше меня все-таки на 11 лет», — отметила она.
В итоге она привязалась к Быркину и поняла, что это ее человек.
«У родителей, конечно, был шок. Передала называется дочь рыбу. У них даже в мыслях не было нас соединять. Обручальные кольца мы, кстати, сделали из обручального кольца моей бабушки. И вот мы уже почти двадцать лет вместе», — сказала актриса.
Любопытно, где будущий супруг позвал в жены Чуйкину.
«Предложение муж сделал на кладбище. Видимо, чтобы наверняка не смогла отказаться. Мы пошли однажды в Питере в Александро-Невскую лавру. А там, как известно, есть кладбище. Там все и случилось. Кстати, муж хотел, чтобы его жена была актрисой. Он для меня и друг, и помощник, и наставник. Вадим, наверное, уже двадцать раз пожалел, что его жена актриса. Лучше бы была учительницей. Было бы для него спокойнее», — сказала Светлана Чуйкина.