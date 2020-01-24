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Из министров в помощники: Путин назначил Мединского на новую должность

Приказ главы государства уже опубликован на сайте Кремля.

Из министров в помощники: Путин назначил Мединского на новую должность
Владимир Мединский/Фото: https://www.instagram.com/p/B5ssxdwnMtN/

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского своим помощником. Соответствующий указ появился на сайте Кремля утром 24 января. Документ гласит, что официально Мединский вступает в должность со дня подписания соответствующего постановления.

«Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — гласит текст документа.

Вторым помощником президента официально назначен экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Напомним, об отставке Мединского с поста министра культуры стало известно во вторник, 21 января. После этого Путин пообещал, что политик не останется без работы и сохранит должность консультанта отрасли.

Новым же министром культуры стала Ольга Любимова. Она прервала восьмилетнюю карьеру предшественника на этой должности.

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Из министров в помощники: Путин назначил Мединского на новую должность
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