Из министров в помощники: Путин назначил Мединского на новую должность

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского своим помощником. Соответствующий указ появился на сайте Кремля утром 24 января. Документ гласит, что официально Мединский вступает в должность со дня подписания соответствующего постановления.
«Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — гласит текст документа.
Вторым помощником президента официально назначен экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Напомним, об отставке Мединского с поста министра культуры стало известно во вторник, 21 января. После этого Путин пообещал, что политик не останется без работы и сохранит должность консультанта отрасли.
Новым же министром культуры стала Ольга Любимова. Она прервала восьмилетнюю карьеру предшественника на этой должности.